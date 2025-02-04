Bluepear

Bluepear — это инструмент для арбитражников, работающих с PPC-трафиком в поисковых системах. Bluepear помогает мониторить и анализировать поисковую выдачу в режиме реального времени. Стандартные методы мониторинга — ручная проверка через VPN, антидетект-браузеры или аналитические сервисы — часто требуют много времени или предоставляют устаревшие данные.