revenue-lab
Трекер

Bluepear

Bluepear — это инструмент для арбитражников, работающих с PPC-трафиком в поисковых системах. Bluepear помогает мониторить и анализировать поисковую выдачу в режиме реального времени. Стандартные методы мониторинга — ручная проверка через VPN, антидетект-браузеры или аналитические сервисы — часто требуют много времени или предоставляют устаревшие данные.

Получить скидку

Преимущества Bluepear:

  • Автоматический 24/7 мониторинг вашего бренда в поисковой выдаче.

  • Использование резидентских прокси для точной видимости.

  • Предоставление данных в live-формате для мгновенного реагирования.

  • Полное исключение ручных проверок и экономия времени.

  • Обнаружение конкурентов и их рекламных связок.

  • Сохранение скриншотов и ссылок рекламных кампаний.

  • Генерация отчетов в удобных форматах (.xlsx, .csv).

Вам может понравиться

Платежные карты
Lamanche

Lamanche Payments выпускает виртуальные банковские карты с надежными BIN'ами, отсутствием скрытых комиссий и персональной поддержкой клиентов.

Платежные карты
AdPay

AdPay Cards – надежный платежный сервис для оплаты рекламы и сервисов. Комиссии от 1%, система лояльности, приватные BINы и карты с поддержкой 3Ds.

Платежные карты
YeezyPay

YeezyPay — комфортный сервис для работы с агентскими аккаунтами Google Ads: легкий старт, поддержка, быстрые платежи, повышенный траст.

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

Стать партнером
Revshare: от 35%Top Rank
Условия и положенияПолитика конфиденциальностиПолитика cookie
EN
Top Ads HK Limited
Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
© 2011-2025 RevenueLab