25 ключевых терминов в словаре арбитражника

Знание базовых и продвинутых терминов из словаря арбитражника — это не просто формальность, а рабочий инструмент: он помогает грамотно общаться с менеджерами, читать правила между строк и выстраивать прибыльные кампании. Перед вами — 25 ключевых понятий, которые должен знать каждый, кто хочет зарабатывать в гемблинге.

Общие термины

Арбитраж трафика (Аффилейт маркетинг / Партнерский маркетинг) — это модель, при которой аффилиаты (партнёры) привлекают пользователей на офферы (например, казино) и получают оплату за целевое действие: например, регистрацию, первый депозит, активность игрока и т.д. Это один из ключевых каналов привлечения трафика в iGaming. Такая модель позволяет операторам платить только за реальные действия, а партнёрам — масштабировать прибыль за счёт эффективных рекламных связок.

Арбитражник (вебмастер, аффилиат) — это человек или команда, занимающиеся привлечением трафика. Это может быть вебмастер, льющий платный трафик (PPC), аффилиат с SEO-проектами, или контент-мейкер в соцсетях. Они инвестируют в трафик (деньги, время, ресурсы) и зарабатывают на результатах. Успешный арбитражник не просто льёт трафик, а выстраивает эффективную воронку: от выбора оффера и источника до анализа метрик и масштабирования прибыли.

Кампания — это настроенный процесс продвижения оффера: с заданным гео, источником трафика, креативами, целями и бюджетом. Кампания может быть простой (например, пуши на беттинг в Бразилии) или сложной — мульти-GEO, с клоакингом и трекером. Эффективная кампания требует постоянного анализа показателей, A/B-тестирования и быстрой адаптации под требования оффера и поведение аудитории. От грамотной настройки кампании напрямую зависит не только результативность, но и общая окупаемость всей стратегии арбитражника.

Лить (заливать) трафик — в словаре арбитражника это значит направлять пользователей с одной точки (рекламного объявления, блога, пуша) на другую — лендинг, прелендинг или напрямую на оффер. Задача — получить как можно больше целевых действий при минимальных затратах. Ключ к успеху — в точной настройке воронки и оптимизации каждого этапа: от первого клика до финальной конверсии.

Вертикаль — это ниша оффера. В iGaming это могут быть онлайн-казино, спортбеттинг, киберспорт, crash-игры, лотереи и т.д. Каждая вертикаль имеет свою сезонность, аудиторию и правила модерации. Успешный аффилиат учитывает особенности каждой вертикали — от формата креативов до поведенческих паттернов игроков в конкретной нише.

Оффер — это конкретное предложение от партнёрки или программы: продукт, payout-модель (CPA, RevShare), условия (какие гео, источники, конверсия), лендинги. Оффер — это основа всей кампании. Выбор правильного оффера напрямую влияет на конверсию, одобряемость и итоговую прибыль. Опытные аффилиаты всегда тщательно изучают условия оффера, чтобы избежать скрытых ограничений и максимально точно выстроить стратегию.

Целевая аудитория (ЦА) — это пользователи, которых вы хотите привлечь. В арбитраже важно понимать их интересы, поведение, триггеры. Один оффер может «зайти» фанатам футбола, а другой — охотникам за бонусами. Глубокое понимание ЦА помогает точнее настраивать таргетинг, писать цепляющие креативы и повышать итоговую конверсию. Правильно сегментированная аудитория позволяет не только снизить стоимость лида, но и повысить качество и ценность трафика для рекламодателя.

ГЕО — страна или регион, на которые вы таргетируетесь. У каждого гео свои правила, конверсия, стоимость трафика и предпочтения игроков. Опытные аффилиаты специализируются на «своих» гео и знают нюансы работы в них. Грамотный выбор гео позволяет эффективно распределять бюджет и избегать проблем с модерацией и фродом.

Tier 1 / Tier 2 / Tier 3

Классификация гео по уровню дохода, сложности и выплатам:

Tier 1 (США, Германия, Великобритания) — высокие выплаты, строгая модерация. Работа с такими гео требует высокого качества креативов и глубокого понимания локального пользователя.





Tier 2 (Бразилия, Мексика, Восточная Европа) — средние выплаты, растущий рынок. Отличный выбор для масштабирования: меньше конкуренции и ниже стоимость трафика при всё ещё хорошем потенциале монетизации.

Tier 3 (Индия, Вьетнам, Африка) — дешёвый трафик, большие объёмы, но низкая средняя выручка на одного пользователя. Подходит для тестов, пушей и объёмных стратегий, где ставка делается на массовость и дешёвые конверсии.

Модели оплаты

CPA (Cost Per Action) — модель оплаты за действие, чаще всего — за первый депозит (FTD). Например, вы получаете $100 за каждого игрока, который зарегистрировался в онлайн казино и сделал депозит. Выгода — предсказуемый доход. Риск — все расходы на трафик ложатся на вас. Чтобы зарабатывать на CPA, важно чётко понимать требования оффера и тщательно отсеивать некачественный трафик.

RevShare (Revenue Share) — это процент от проигрыша игрока. Например, при 30% RevShare и проигрыше $300 вы получите $90. Доход может быть постоянным, если игрок активен. Но ROI не сразу будет положительный, особенно при дорогом трафике. Такая модель больше подходит для долгосрочной стратегии и работы с высококачественным, удерживаемым трафиком.

Гибрид — это смесь CPA и RevShare. Например, $50 за FTD + 20% от проигрыша. Такой подход снижает риски и даёт шанс на долгосрочный доход. Часто используется опытными арбитражниками с проверенными источниками трафика. Гибридные модели особенно актуальны при работе с прямыми партнёрками, которые готовы делиться пожизненной ценностью клиента (LTV) игрока.

Трафик и источники

Трафик — это пользователи, которые переходят по рекламе, кликают по ссылкам, приходят на лендинг. В арбитраже важна не просто масса трафика, а его качество: чем выше вовлечённость и конверсия — тем выше прибыль. Анализировать трафик нужно на каждом этапе, начиная от клика и поведенческих метрик

Лид — это пользователь, сделавший первый шаг: регистрация, подписка, ввод данных. Но в словаре арбитражника важно отметить, что в гемблинге сам лид — это ещё не конечный результат. Для достижения конечной цели он должен сделать, как правило, первый депозит. Без этого выплаты не происходит, поэтому основное внимание уделяется не количеству лидов, а их качеству и реальному поведению после регистрации.

Источник трафика — это платформа, откуда вы ведёте пользователей:

SEO — поисковый трафик. Требует времени на раскрутку, но даёт стабильный органический поток и высокое доверие со стороны пользователя.





Push — браузерные уведомления. Подходит для масштабирования и быстрых тестов, но со временем может терять эффективность из-за баннерной слепоты.





Facebook — реклама в Meta (часто с клоакингом). Даёт качественный трафик с высоким CR, но требует сложной подготовки, чёткой модерации и надёжных обходных решений.





Email — рассылки. Эффективны при наличии актуальной базы и правильной сегментации, особенно на ретеншн-кампаниях и повторных офферах.





PPC — Google Ads, Bing и т.д. Подходит для премиального трафика с высокой конкуренцией и ставками, требует точной работы с ключевыми словами и брендами.

Каждый источник имеет свои плюсы, минусы и уровень риска быть заблокированным.





Креатив — это то, что видит пользователь: баннер, видео, заголовок, текст. В словаре арбитражника мы отметим, что в гемблинге хорошо работают креативы с бонусами и локальными темами (футбол в Бразилии, слоты в Скандинавии). Главное — зацепить игрока и при этом пройти модерацию. Сильный креатив не только повышает коэффициент кликабельности, но и напрямую влияет на апрув и итоговый ROI кампании.

Работа с партнёрами

Партнёрская сеть (CPA-сетка или партнерка) — это платформа, объединяющая аффилиатов и рекламодателей на одной площадке. Здесь собраны десятки офферов с ключевыми параметрами: гео, модели выплат, ограничения по трафику и прочими условиями, что позволяет быстро выбрать и запустить нужную кампанию.

Но роль сети не ограничивается доступом к офферам. Сеть берёт на себя большую часть операционных задач: настройку трекинга, помощь при возникновении технических проблем, коммуникацию с рекламодателями, урегулирование спорных ситуаций и контроль выплат.

По сути, партнёрская сеть выступает не просто посредником, а полноценным операционным партнёром, позволяющим аффилиату сосредоточиться на трафике, не отвлекаясь на рутину.

Партнёрская программа (ПП) — это прямое сотрудничество с брендом (казино, букмекером). Аффилиат получает индивидуальные трекинг-ссылки, промоматериалы и условия работы, как правило, в рамках CPA, RevShare или гибридных моделей.

Такой формат требует большей самостоятельности: все вопросы — от настройки трекинга и проверки статистики до обсуждения выплат и решения конфликтов — лежат на аффилиате. Здесь нет посредника, который поможет. Аффилиату важно быть готовым к полному управлению процессом самостоятельно.

Апрув (Approval rate) — процент одобренных конверсий. Например, из 100 FTD засчитали 60 — апрув 60%. Низкий процент может говорить о фроде, плохом трафике или нарушениях условий оффера. Стабильный высокий апрув — один из главных показателей качества трафика.

Кап (Cap) — лимит на количество конверсий (или выплат) в сутки, неделю или месяц. Например, 30 FTD в день. После достижения капа оффер может остановиться или трафик будет не засчитываться. Кап ограничивает масштаб, но защищает рекламодателя. Понимание и соблюдение капов важно для стабильной работы: перерасход может привести к недооплате или бану аккаунта.

Ретеншн — это удержание игрока. В RevShare-моделях это критично: чем дольше игрок активен, тем выше доход. Офферы с плохим ретеншном быстро отключают. Он влияет на рейтинг аффилиата и будущие условия. Хороший ретеншн показывает рекламодателю, что вы приводите не случайный трафик, а игроков с высоким LTV.

Фрод — это любые манипуляции: мультиаккаунты, фейковые депозиты, бот-трафик, бонус-хантинг. В iGaming это большая проблема, поэтому офферы жёстко проверяют качество трафика. Даже если вы сами работаете чисто, некачественные источники или субпаблишеры могут испортить статистику и привести к блокировке.

Метрики и показатели

KPI (ключевые показатели эффективности) — это метрики, по которым оценивается успех: FTD, CR, ROI, ретеншн, апрув. Если вы регулярно выполняете KPI, вам дают лучшие ставки и офферы. Если нет — вас могут отключить. Понимание и отслеживание KPI помогает вовремя выявлять слабые места в воронке и усиливать самые эффективные идеи.

FTD (First Time Deposit) — первый депозит игрока. Это главная цель в большинстве iGaming-офферов. Без FTD нет выплаты. Офферы и KPI обычно завязаны именно на FTD — по количеству, качеству и частоте. FTD — это точка отсчёта, с которой начинается реальная монетизация трафика и формируется долгосрочная доходность партнёра.

Baseline — это минимальные требования для получения выплат или сохранения ставки. Например, 20 FTD в месяц. Если оно не выполнено, оффер могут понизить или отключить. Особенно актуально в CPA и гибридных моделях. Соблюдение бейслайна — это показатель стабильности арбитражника и его готовности работать на объёме.

CR (Conversion Rate) — коэффициент конверсии. Например, если из 1000 кликов 50 сделали депозит, CR = 5%. Чем выше CR, тем эффективнее ваша воронка — от креатива до лендинга. Отслеживание CR в динамике позволяет быстро выявлять слабые элементы и оперативно тестировать новые гипотезы.

ROI (Return on Investment) — рентабельность. Если вы потратили $1000, а заработали $1500, ROI = 50%. В арбитраже ROI — главный показатель: без положительного ROI смысла в кампании нет. Но до него часто нужно дорасти. Устойчивый положительный ROI — это результат грамотного тестирования, аналитики и системной оптимизации на каждом этапе.





Подводя итоги

Разбираться в терминологии — не роскошь, а необходимость для тех, кто хочет зарабатывать на арбитраже трафика, особенно в сфере iGaming. Эти 25 понятий — фундамент, без которого невозможно эффективно вести кампании, общаться с менеджерами, анализировать показатели и масштабировать прибыль.

Знание словаря — это ваша защита от недопонимания условий и банального слива бюджета. Знать термины — значит, уметь читать офферы между строк, просчитывать риски и выжимать максимум из каждого клика.

Готовы перейти от теории к практике? Пересмотрите свои текущие кампании и проверьте, всё ли вы делаете осознанно. Работайте с партнерами не вслепую, а с полной терминологической бронёй.