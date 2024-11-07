Balkan iGaming Conference 2025 посвящена развитию и перспективам iGaming индустрии в Балканском регионе и странах СНГ. Мероприятие объединит западные и местные компании на 15,000 м², включая 80 стендов, зоны для нетворкинга, арт-шоу и глобальную сцену для профессионалов. Конференция завершится эксклюзивной вечеринкой с хедлайнером CPA-маркетинга. Для VIP-гостей предусмотрены персонализированные услуги, включая бизнес-ассистентов и премиум-условия.