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Конференции

Balkan iGaming Conference

Конференции
12 июня - 1312 июня - 13Белград, СербияБелград, СербияПрофессионалы iGamingДля: Профессионалы iGamingTBAУчастники: TBA Balkan iGaming Conference TeamОрганизатор: Balkan iGaming Conference Team
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Balkan iGaming Conference
Revenue LabЗдесь будет RevenueLab

Balkan iGaming Conference 2025 посвящена развитию и перспективам iGaming индустрии в Балканском регионе и странах СНГ. Мероприятие объединит западные и местные компании на 15,000 м², включая 80 стендов, зоны для нетворкинга, арт-шоу и глобальную сцену для профессионалов. Конференция завершится эксклюзивной вечеринкой с хедлайнером CPA-маркетинга. Для VIP-гостей предусмотрены персонализированные услуги, включая бизнес-ассистентов и премиум-условия.

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