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Саммиты

CANADIAN GAMING SUMMIT 2025

Саммиты
17 июня - 1917 июня - 19Торонто, КанадаТоронто, КанадаПрофессионалы в сфере ставок, казино и лотерейДля: Профессионалы в сфере ставок, казино и лотерейБолее 3000Участники: Более 3000 SBC и Канадская игровая ассоциацияОрганизатор: SBC и Канадская игровая ассоциация
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CANADIAN GAMING SUMMIT 2025

Canadian Gaming Summit 2025, организованный SBC и Канадской игровой ассоциацией, объединит более 3000 участников для обсуждения ставок, казино и лотерей. Мероприятие охватит все аспекты игровой индустрии, от спортивных ставок до лотерей, с участием представителей Crown Corporations, First Nations, наземных и цифровых операторов, а также регуляторов и поставщиков. Участники обсудят влияние легализации онлайн-гемблинга в Онтарио, изменения в регулировании и тенденции на канадском рынке, предоставляя отличные возможности для обмена опытом, заключения сделок и нетворкинга с лидерами индустрии и новичками.

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