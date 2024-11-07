Canadian Gaming Summit 2025, организованный SBC и Канадской игровой ассоциацией, объединит более 3000 участников для обсуждения ставок, казино и лотерей. Мероприятие охватит все аспекты игровой индустрии, от спортивных ставок до лотерей, с участием представителей Crown Corporations, First Nations, наземных и цифровых операторов, а также регуляторов и поставщиков. Участники обсудят влияние легализации онлайн-гемблинга в Онтарио, изменения в регулировании и тенденции на канадском рынке, предоставляя отличные возможности для обмена опытом, заключения сделок и нетворкинга с лидерами индустрии и новичками.