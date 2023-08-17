Добро пожаловать в обзор партнерской программы Revsharks. В этом обзоре мы расскажем о том, что представляет собой программа, каковы ее преимущества и как она работает.
Создатели программ, предназначенных для продвижения игорных заведений в онлайне, стараются привлечь потенциальных партнёров выгодными условиями, удобством работы, другими преимуществами. У разработчиков партнёрской программы Betsson Affiliates это получилось — она стала одним из самых популярных источников заработка среди веб-мастеров и других IT-специалистов из многих стран. В этом обзоре — описание партнёрской программы Betsson Affiliates, её условия, преимущества для участников, платёжные модели и системы, которые ей предусмотрены.
Онлайн-казино, стремясь привлечь новых игроков, предлагают веб-мастерам и другим специалистам, администрирующим сайты, свои партнёрские программы. Одни, не успев «выстрелить», быстро сворачиваются, другие — стремительно развиваются, поскольку представляют большой интерес для партнёров. Так произошло с программой MrQ Affiliates, которая сегодня пользуется большой популярностью в мире онлайн-гемблинга. В этом обзоре — описание партнёрской программы MrQ Affiliates, её условий и преимуществ для партнёров, платёжных моделей и систем, которые ей предусмотрены.
Интернет даёт веб-мастерам, администраторам сайтов и другим IT-специалистам множество возможностей монетизации трафика и получения дохода. Одна из них — участие в партнёрских программах, предлагаемых онлайн-казино. Пример, заслуживающий внимания, — Bovada Affiliates. Это — партнёрская программа, которую разработало игорное заведение Bovada, действующее в интернете. Описание этой программы, её условий и преимуществ для партнёров, информация о платёжных системах и моделях, которые ей предусмотрены, — в этом обзоре.
Ценители азартных игр приносят хороший доход казино, действующим в интернете. Многие из таких игорных заведений, стремясь привлечь новых игроков, разрабатывают и внедряют партнёрские программы. Яркий пример — PokerStars Affiliates, программа, выгодная как казино, которое её разработало, так и партнёрам игорного заведения, желающим монетизировать свой интернет-трафик. Описание программы PokerStars Affiliates, её условия, предусмотренные ей платёжные модели и системы — в этом обзоре.
Несколько последних лет на волне высокой популярности остаются криптовалюты — в частности, биткоин, который наиболее известен. С BTC работает немало веб-мастеров и других IT-специалистов по всему миру. Сегодня у них есть отличная возможность монетизировать свою работу с биткоином. Её предлагает онлайн-казино Betchain, в котором действует программа поддержки партнёров — Betchain Affiliates. В этом обзоре — развёрнутая информация о программе, её условиях, преимуществах для партнёров, платёжных моделях и системах.
Каждый вебмастер или другой специалист, стремящийся монетизировать интернет-трафик, ищет инструмент для этого, который давал бы хороший доход и был бы при этом удобным в использовании. Одним из таких инструментов можно уверенно признать партнёрскую программу Cafe Casino Affiliates. В этом обзоре — её описание и основные условия, преимущества этой программы для партнёров, платёжные модели и системы, которые ей предусмотрены.
LvBet Partners были созданы для продвижения мультиплатформенного бренда онлайн-гемблинга LVBet. Платформа проста в навигации и доступна на любом устройстве, включая смартфоны или планшеты. Партнерская программа предлагает своим партнерам комиссию, которая может достигать 40%, планы CPA и Hybrid и отсутствие негативной политики переноса, чтобы начинать каждый месяц с нуля. Кроме того, новые партнеры получают возможность получать повышенную комиссию от модели распределения доходов в первые два месяца работы с программой.
AffRepublic — официальная партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов — казино Wild Tokyo, казино NeedForSpin и казино Rolling Slots. Эта партнерская программа обещает своим партнерам хорошую конверсию, конкурентоспособную структуру комиссий, несколько сервисов по снятию средств на выбор и план субпартнерства.
9Winz Affiliates — это относительно новая партнерская программа на рынке, которая была создана в 2020 году для продвижения одноименного бренда онлайн-гемблинга — 9Winz Casino. Это онлайн-казино ориентировано в основном на один рынок — индийский, что позволяет аффилиатам получать хорошие показатели конверсии.
AffAlliance — это партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов онлайн-гемблинга, таких как Golden Lion, Bovegas и Eclipse Casinos. Эта партнерская программа предлагает партнерам новые бренды для продвижения, выбор комиссионных планов и стабильные выплаты.
Партнерская программа Aff House была создана для продвижения бренда онлайн-казино VipSlotClub Casino. Эта партнерская программа предлагает аффилиатам продвигать популярный бренд на рынке гемблинга, привлекая новых пользователей. Взамен партнеры будут получать пожизненные выплаты, выбрав любой из нескольких представленных комиссионных планов, а также удобный дизайн и интерфейс программы для отслеживания статистики.
Партнерская программа Casino Portugal Affiliados позволяет получать регулярный доход за счет привлечения пользователей в одноименное казино. Единственная предлагаемая модель сотрудничества — Revshare. Участники получают 40% прибыли сайта от привлеченных клиентов. Каждый зарегистрированный на сайте пользователь имеет возможность зарабатывать на партнерской программе.
AffVip — это партнерская программа одного из брендов онлайн-гемблинга — 14Red Casino и 6Black Casino. Эта программа создана для успешного продвижения бренда на рынке гемблинга. С помощью партнерской поддержки компания продвигает собственный бренд для привлечения новых игроков, в ответ программа предлагает стабильные выплаты раз в месяц, хорошую конверсию и оплату без административной комиссии.
All British Affiliates партнерская программа появилась для того, чтобы продвигать бренд онлайн-казино All British на рынке. Партнерская программа позволяет получать регулярный пассивный доход за счет привлечения новых игроков на сайт. Этот мультиплатформенный бренд онлайн-казино в первую очередь ориентирован на игроков из Великобритании, хотя он также принимает игроков из многих других частей мира. Во многие из этих игр можно играть как на ПК, так и на мобильных устройствах. Все британские филиалы имеют лицензию правительства Гибралтара. Предлагается несколько моделей сотрудничества, с помощью которых можно получать прибыль на постоянной основе. Участие в партнерской программе доступно каждому пользователю, зарегистрированному после заполнения короткой формы.
В 2018 году на рынке онлайн-казино появилась партнерская программа AffArea Affiliates. Эта программа позволяет вебмастерам зарабатывать постоянный пассивный доход с помощью привлечения новых пользователей в два бренда онлайн-казино. AffArea предлагает несколько моделей получения дохода и выплаты два раза в месяц без ограничений заработка и вывода по максимальной сумме.
Партнерская программа 888 является официальной партнерской программой многих казино в сети 888, одной из старейших групп онлайн-казино. Среди его ведущих брендов — Reef Club Casino, 888 Casino и Casino on Net. Он также продвигает казино 888.it под своей дочерней компанией 888 Affiliati.it. Эта сеть сайтов предлагает ведущие игры казино от платформы 888 Gaming, а также покер и ставки на спорт. 888 Affiliates имеет более чем десятилетнюю историю и предлагает несколько комиссионных схем.
Партнерская программа AffBritish появилась практически сразу после запуска казино под названием WinBritish для продвижения на рынке нового бренда онлайн-казоно. Эта программа позволяет аффилиатам получать регулярный пассивный доход за счет привлечения новых игроков в бренд. AffBritish предлагает партнерам зарабатывать на разных платежных схемах, предоставляя все необходимые рекламные материалы и статистику для успешного продвижения казино.
79 Affiliates — партнерская программа, созданная для продвижения нескольких брендов онлайн-казино — Refuel Casino, Mount Gold Casino, Amok Casino и Raptor Casino. Официальная партнерская программа Refuel Casino — отличный способ заработать дополнительные деньги, одновременно повышая доверие партнеров к брендам. Ставка комиссии, предлагаемая этой компанией iGaming, начинается с 30% и может быть выше в зависимости от результатов деятельности партнеров. Кроме того, партнеры могут выбирать между несколькими моделями оплаты, чтобы найти наиболее подходящую.
Rootz Affiliates — партнерская программа, созданная для продвижения казино Wildz, казино Caxino и казино Wheelz. Эта программа iGaming, созданная в 2018 году и принадлежащая Rootz Limited, позволяет веб-мастерам безопасно и комфортно получать доход за счет трафика со своих сайтов в размере от 25% до 40%, ежемесячная доля дохода позволяет получать потенциально увеличенную комиссию за счет альтернативных сделок, таких как план CPA, который может помогите заработать больше. Rootz Affiliates имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты.