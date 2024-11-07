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Саммиты

CasinoBeats Summit 2025

Саммиты
10 июня - 1210 июня - 12МальтаМальтаЭксперты iGamingДля: Эксперты iGamingУточняетсяУчастники: Уточняется CasinoBeats TeamОрганизатор: CasinoBeats Team
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CasinoBeats Summit 2025

CasinoBeats Summit 2025 уже в 7-ой раз станет центром притяжения для лидеров iGaming-индустрии. Участников ждут уникальные сетевые возможности, демонстрация последних игровых релизов, и увлекательные дискуссии о технологиях и механиках игр будущего. Благодаря доступу к SBC Connect Plus — интеллектуальной платформе для поиска партнеров и общения — каждый гость сможет эффективно расширить свои деловые связи.

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