CasinoBeats Summit 2025 уже в 7-ой раз станет центром притяжения для лидеров iGaming-индустрии. Участников ждут уникальные сетевые возможности, демонстрация последних игровых релизов, и увлекательные дискуссии о технологиях и механиках игр будущего. Благодаря доступу к SBC Connect Plus — интеллектуальной платформе для поиска партнеров и общения — каждый гость сможет эффективно расширить свои деловые связи.