SIGMA Asia 2025 в Маниле — это ведущая международная выставка для гейминга, киберспорта и ставок, которая соберет более 100 экспонентов и свыше 25,000 участников. Участники смогут напрямую взаимодействовать с лидерами отрасли, улучшить свои знания о блокчейне, финтехе, ИИ и других передовых технологиях. Выставка также станет платформой для онлайн-казино и букмекеров, где они смогут продвигать свои продукты и расширять свои сети на мировом уровне. Мероприятие будет сопровождаться интервью, подкастами и неформальными ужинами для создания прочных деловых связей.