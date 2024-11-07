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Конференции

SiGMA Asia 2025

Конференции
1 июня - 41 июня - 4Манила, ФилиппиныМанила, ФилиппиныЛидеры iGaming-индустрииДля: Лидеры iGaming-индустрииБолее 25,000Участники: Более 25,000SiGMA GroupОрганизатор: SiGMA Group
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SiGMA Asia 2025

SIGMA Asia 2025 в Маниле — это ведущая международная выставка для гейминга, киберспорта и ставок, которая соберет более 100 экспонентов и свыше 25,000 участников. Участники смогут напрямую взаимодействовать с лидерами отрасли, улучшить свои знания о блокчейне, финтехе, ИИ и других передовых технологиях. Выставка также станет платформой для онлайн-казино и букмекеров, где они смогут продвигать свои продукты и расширять свои сети на мировом уровне. Мероприятие будет сопровождаться интервью, подкастами и неформальными ужинами для создания прочных деловых связей.

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