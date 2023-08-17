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Кейсы

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Кейсы
Кейс: Льем через Telegram

На сегодняшний день мессенджеры являются очень прибыльными источниками трафика, но самый перспективный из них — Telegram. Охват рекламной публикации в телеграме гораздо шире, чем в соцсетях. Например, рекламный пост ВКонтакте замечает 20-30% подписчиков группы, а в телеграме в районе 80% — согласитесь, высокий показатель вовлеченности. Однако, на раскрутку канала потребуется много времени прежде, чем он начнет «топить», поэтому запаситесь терпением

Кейсы
От создания блогера и посадочной страницы до оформления страницы и работы с контентом

От создания блогера и посадочной страницы до оформления страницы и работы с контентом. Делимся с вами кейсом по продвижению гемблинг оффера через блогерский аккаунт в Instagram и канала в Telegram

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

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