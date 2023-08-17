Кейсы

На сегодняшний день мессенджеры являются очень прибыльными источниками трафика, но самый перспективный из них — Telegram. Охват рекламной публикации в телеграме гораздо шире, чем в соцсетях. Например, рекламный пост ВКонтакте замечает 20-30% подписчиков группы, а в телеграме в районе 80% — согласитесь, высокий показатель вовлеченности. Однако, на раскрутку канала потребуется много времени прежде, чем он начнет «топить», поэтому запаситесь терпением