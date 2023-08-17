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Казино Avalon78 предлагает широкий выбор игр сразу от ряда известных разработчиков, среди которых есть Net Entertainment, Microgaming, BetSoft и многие другие. Что касается игровой линейки, то в Avalon78 найдутся игры для любого игрока: от различных слотов и игр лайв казино до видео покера и джекпота. Кроме того, как новых, так и уже существующих игроков Avalon78 ждёт коллекция различных бонусов. В казино есть 12 VIP-уровней для игроков, варианты получения кэшбэка, а также большинство популярных банковских опций.
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В отличие от европейских стран, онлайн гемблинг в Германии регулируется местными властями каждого субъекта (или штата), и на сегодняшний день единственные лицензированные онлайн-казино размещены в Шлезвиг-Гольштейне, хоть и доступны для всех немецких игроков. Несмотря на сложность законодательства, немецкий гемблинг рынок продолжает расти, и 3 наиболее популярными категориями в сфере сегодня являются беттинг (38%), казино (34%) и покер (24%). Что касается беттинга, наиболее популярными видами спорта являются футбол, скачки, баскетбол, теннис и хоккей. Наиболее популярными играми в казино являются слоты, блэкджек, рулетка, скретч-карты и различные видео слоты для новичков.
Kahuna – онлайн казино, где игроки могут наслаждаться по-настоящему богатой коллекцией игр, среди которых есть разные варианты слотов, настольных игр, видеопокер и лайв казино, доступное круглосуточно. Запущенное всего год назад, казино Kahuna уже зарекомендовало себя с лучшей стороны, и сегодня новых игроков ждут щедрые приветственные бонусы и широкий выбор игр. В Kahuna представлены игры от таких известных провайдеров, как NetEnt, Microgaming, Play’n GO, Betsoft и других топовых компаний. В Kahuna игроки найдут все преимущества других казино, такие как удобный пользовательский интерфейс, мобильную платформу и профессиональную поддержку, а также широкий выбор банковских услуг. Напишите нам, и получите доступ к офферу уже сегодня!
Онлайн казино 21.com создано профессионалами с многолетним опытом работы в iGaming индустрии, поэтому способно оправдать ожидания даже самых требовательных игроков. Для удержания существующих игроков, казино предлагает бонусы и систему поощрений, независимую от количества побед или проигрышей. 21.com предлагает сотни слотов, лайв казино, классические настольные игры, постоянные акции, и щедрые приветственные бонусы для новых игроков. Свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к этому офферу уже сегодня!
Melbet — онлайн казино, которое отличается идеальным качеством и надёжностью, а игроков ждёт широчайший выбор игр, включая слоты, настольные игры, лайв казино, и многие другие классические варианты. Melbet Casino — это обслуживание и игровой процесс на высочайшем уровне, а также привлекательный сайт, простой в использовании интерфейс и продуманный дизайн. Оффер доступен мгновенно через веб-браузер и на мобильных платформах. Оцените высокую конверсию и прочную репутацию Melbet Casino уже сегодня!
Вводные данные по стране: 1. Онлайн гемблинг легализован с 2017 года (налогом облагаются только выигрыши превышающие $1 млн); 2. Доля интернет-пользователей в Швейцарии превышает 90%. А более 70% используют мобильный интернет на регулярной основе; 3. Швейцария занимает 19 место в списке стран по уровню ВВП, и 3 место по уровню дохода населения; 4. Самая популярная соц. сеть — Facebook. Следом идут Instagram, Telegram и французская SkyRock.
Согласно данным официального канадского регулятора, почти 80% жителей страны от 18 лет участвуют в той или иной форме азартных игр. И если беттинг, ожидаемо, является одним из самых главных развлечений в Канаде, индустрия онлайн-казино также показывает тенденцию роста, и привлекает всё больше игроков из года в год.
Monster casino — онлайн казино, в котором представлен по-настоящему огромный выбор игр: от классических настольных игр и лайв казино дл скретч-карт и других игр с мгновенным выигрышем. Однако особенное место в Monster casino занимают видео слоты от самых разных разработчиков, включая такие топовые компании как NetEnt, NextGen, IGT, Microgaming и другие. Казино предлагает ряд привилегий для новых игроков, и станет отличным выбором для тех, кто хочет играть в движении. Благодаря удобному веб-интерфейсу, игроки всегда находятся в курсе лучших предложений казино, а надёжная поддержка в чате и наличие самых популярных платёжных решений делает казино ещё более удобным для игроков.
Онлайн-казино GoWild — это привлекательный сайт, простой в использовании интерфейс, эффективный дизайн и множество игровых механик высочайшего качества. GoWild отличает отличное обслуживание и пополнение пула игр на постоянной основе. Оффер доступен сразу на нескольких платформах и обеспечит топовую конвертацию вашего трафика.
Betano — новый игрок на рынке онлайн казино, обладающий богатым набором различных игр и по-настоящему привлекательным дизайном продукта. Казино работает по лицензии министерства финансов Австрии, поэтому ГЕО Betano на сегодняшний день ограничены Германией и Австрией. Для новых игроков казино приготовило приятные приветственные бонусы, который дают до 100 евро и 200 бесплатных спинов. Betano не отстаёт от ведущих онлайн казино и в сферах удобного пользовательского интерфейса, наличии мобильной платформы и профессиональной поддержки. Если вы в поисках оффера для работы в Германии и Австрии, напишите нам, и начните работать с Betano уже сегодня.
Yebo Casino станет отличным выбором для самых разных игроков, вне зависимости от бюджета и игровых предпочтений. Казино легко доступно как с мобильных устройств, так и с десктопа, и предлагает по-настоящему широкий выбор игр. Игроков в Yebo Casino ждут постоянные акции и бонусы, а специально для новых игроков в казино предусмотрен набор вступительный бонусов, а также бонусы на депозит и бесплатные спины. Наряду с джекпотом и настольными играми (рулетка, кости, блэкджек, баккара), в казино представлено более 500 наименований слотов и видеопокер.
bCasino — инновационное онлайн казино, где новейшие технологии сочетаются с разнообразными игровыми возможностями. Для новых игроков bCasino предлагает щедрые приветственные бонусы и бесплатные спины, а также множество различных игр от известных поставщиков программного обеспечения и ведущих мировых специалистов в сфере лайв казино. В bCasino также доступны разновидности рулетки, блэкджека и других популярных игр, таких как Baccarat squeeze. Казино доступно на настольных и мобильных платформах, и имеет круглосуточную профессиональную службу поддержки клиентов. Важно отметить, что bCasino получила лицензию комиссии Великобритании, одного из самых строгих лицензирующих органов в мире. Напишите нам, чтобы узнать больше об этом оффере!
SlotV Casino – это новое онлайн казино, приготовившее для игроков массу вариантов игр: от топовых слотов до классических и новых вариантов. Казино собрало в себе лучшие характеристики других игровых казино и многолетний опыт команды в сфере iGaming. В казино представлены более 700 игр от топовых разработчиков, среди которых есть богатая коллекция слотов для всех типов игроков. Казино доступно на мобильных платформах и предоставляет приветственные бонусы до 500 евро и 175 бесплатными спинами всем новым игрокам. Поддержка нескольких языков, популярные варианты банковского обслуживания и живая атмосфера.
Vegas Paradise лучшим образом сочетает в себе игры с современной механикой и традиционные игры казино. Игрокам предлагается широчайший набор игр от ряда известных производителей, который вмещает в себя разнообразные слоты, джекпот, скрэтч-игры, игры лайв казино, мобильные игры, и многие другие. Из-за большого выбора игр, возможности мгновенной игры в браузере, а также полной оптимизации для мобильных платформ, Vegas Paradise придётся по вкусу даже самым требовательным игрокам.