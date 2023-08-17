Мы рады сообщить вам, что в RevenueLab появился личный кабинет рекламодателя. Теперь статистика по всем вашим программам находится на одной площадке!
На странице «Подробная информация об оффере» в разделе «Ссылка» появилось поле Traffic Source, в котором хранится информация об источниках трафика. Каждый переход пользователя по ссылке с параметром, хранящим информацию о трафик-сорсе, будет фиксироваться и попадать в статистику. Ранее трафик сорсы можно было привязывать только к нетрекерным офферам. Теперь же это доступно и для трекерных офферов. Давайте разберемся, что это такое трафик-сорс и зачем этим пользоваться при работе с трекерными ссылками.
Первый выпуск в блоге RevenueLab уже перед вами. Каждый, кто решает начать лить на гемблинг и регистрируется в нашей системе, сталкивается с одними и теми же вопросами: С чего начать? Какие гео самые профитные? Есть ли креативы? Ссть ли холд по выплатам? И многое-многое другое. Чтобы быстро ввести вас в курс дела, мы составили список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.
Если добыча гемблинг трафика для вас — это совсем новая и неизведанная профессия, то в этой статье мы расскажем все самые важные моменты и ответим на главный вопрос: К чему всё-таки приступить при работе с казино-офферами?
В новом обновлении RevenueLab появился личный кабинет рекламодателя. Теперь вы можете посмотреть всю статистику по всем программам на одной площадке!
В новом обновлении RevenueLab появилась возможность подключить смартлинк. В этой статье вы сможете узнать, как работает смартлинк, где его подключить и подойдет ли он именно вам.