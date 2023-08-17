revenue-lab

FAQ

Стать партнером
FAQ
Личный кабинет рекламодателя

Мы рады сообщить вам, что в RevenueLab появился личный кабинет рекламодателя. Теперь статистика по всем вашим программам находится на одной площадке!

FAQ
Новая функция в обновленном RevenueLab – подключение Traffic Source к трекерным ссылкам

На странице «Подробная информация об оффере» в разделе «Ссылка» появилось поле Traffic Source, в котором хранится информация об источниках трафика. Каждый переход пользователя по ссылке с параметром, хранящим информацию о трафик-сорсе, будет фиксироваться и попадать в статистику. Ранее трафик сорсы можно было привязывать только к нетрекерным офферам. Теперь же это доступно и для трекерных офферов. Давайте разберемся, что это такое трафик-сорс и зачем этим пользоваться при работе с трекерными ссылками.

FAQ
FAQ — Часто задаваемые вопросы

Первый выпуск в блоге RevenueLab уже перед вами. Каждый, кто решает начать лить на гемблинг и регистрируется в нашей системе, сталкивается с одними и теми же вопросами: С чего начать? Какие гео самые профитные? Есть ли креативы? Ссть ли холд по выплатам? И многое-многое другое. Чтобы быстро ввести вас в курс дела, мы составили список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

FAQ
Заработок на гемблинге в RevenueLab. С чего начать?

Если добыча гемблинг трафика для вас — это совсем новая и неизведанная профессия, то в этой статье мы расскажем все самые важные моменты и ответим на главный вопрос: К чему всё-таки приступить при работе с казино-офферами?

FAQ
Обновление RevenueLab: Смартлинк

В новом обновлении RevenueLab появилась возможность подключить смартлинк. В этой статье вы сможете узнать, как работает смартлинк, где его подключить и подойдет ли он именно вам.

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

Стать партнером
Revshare: от 35%Top Rank
Условия и положенияПолитика конфиденциальностиПолитика cookie
EN
Top Ads HK Limited
Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
© 2011-2024 RevenueLab