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Конференция iGB Live в Амстердаме: как это было

Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.

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Вечер, который запомнится надолго: закрытая вечеринка RevenueLab на IGB Амстердам 2024

На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.

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Новости недели, 6-10 марта

Главные новости мира iGaming уже ждут вас. Значимые события индустрии, а также последние отчеты и результаты ищите ниже.

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Обновление RevenueLab: чат поддержки

В новом обновлении RevenueLab появился чат поддержки. Теперь отправлять свои вопросы и сообщать о проблемах можно на нашем сайте. Благодаря этому мы сократили среднее время ответа до 15 минут в рабочие часы!

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Обновления в Facebook: реклама на вкладке «Группы» и тестирование заголовков

Два нововведения Facebook, которые увеличивают рекламные возможности – это размещение мобильной рекламы на вкладке «Группы» и функция адаптивных объявлений multiple text optimization. Что вы должны знать о нововведениях?

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Google Ads разрешит рекламу гемблинга в новых регионах

Новые изменения в правилах, связанных с рекламой гемблинга в Google Ads, вступят в силу до конца октября 2019. Google разрешит рекламировать гемблинг продукты через свою платформу в Колумбии, Кении и Нигерии, а также увеличит количество штатов США, в которых разрешено рекламировать букмекерские услуги.

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RevenueLab переехал на новую платформу

Наша старая платформа (aff.revenuelab.biz) остаётся доступной в течение этого месяца специально для отображения архивной статистики вплоть до 31 мая. Для вашего удобства, мы рекомендуем осуществить перенос вашего аккаунта на новую платформу как можно скорее.

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RevenueLab — официальный партнёр Georgia iGaming Affiliate Conference

iGaming Affiliate Conference — конференция для представителей сферы онлайн и офлайн казино, вебмастеров, аффилиатов, представителей партнёрских сетей, SEO-специалистов, разработчиков и всех, кто связан с гемблинг-бизнесом. Мы рады напомнить, что в этому году RevenueLab стал официальным партнёром iGaming Affiliate Conference, которая состоится уже 18 октября в Тбилиси.

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Новые офферы: BitStarz, Zet Casino и BUFF.bet

BitStarz — онлайн казино, которое предлагает игрокам по всему миру набор из разнообразных игр казино: от классических слотов и настольных игр до новинок из мира онлайн казино. BitStarz – это не только одно из самых зрелищных онлайн казино, но и широчайший выбор игр (сегодня BitStarz насчитывает более 500 игр) и бонусов, рассчитанных как на привлечение новых игроков, так и на удержание существующих. Вебсайт BitStarz адаптируется как для настольных, так и для мобильных платформ, что делает возможным мгновенную игру в казино в любое время. BitStarz – это один из лучших офферов, представленных сегодня на рынке, не упустите возможность начать работать с BitStarz уже сегодня!

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

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