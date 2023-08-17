Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.
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На ярком событии IGB Live Амстердам 2024 команда RevenueLab собрала своих лучших партнеров в теплой и уютной атмосфере. Это была не просто деловая встреча, а встреча старых друзей, где бизнес-вопросы обсуждались легко и непринужденно, а вечер прошел в атмосфере продуктивного общения и профессионального взаимодействия.
Главные новости мира iGaming уже ждут вас. Значимые события индустрии, а также последние отчеты и результаты ищите ниже.
В новом обновлении RevenueLab появился чат поддержки. Теперь отправлять свои вопросы и сообщать о проблемах можно на нашем сайте. Благодаря этому мы сократили среднее время ответа до 15 минут в рабочие часы!
Тема: Push and Pops trends in iGaming 2022: RichAds and SiGMA expert insights Дата и время: 24 февраля, 18:00 мск Спикеры: Анастасия Казакова, Head of Customer Success в RichAds & Oliver de Bono, CSO в SiGMA
Два нововведения Facebook, которые увеличивают рекламные возможности – это размещение мобильной рекламы на вкладке «Группы» и функция адаптивных объявлений multiple text optimization. Что вы должны знать о нововведениях?
Новые изменения в правилах, связанных с рекламой гемблинга в Google Ads, вступят в силу до конца октября 2019. Google разрешит рекламировать гемблинг продукты через свою платформу в Колумбии, Кении и Нигерии, а также увеличит количество штатов США, в которых разрешено рекламировать букмекерские услуги.
Наша старая платформа (aff.revenuelab.biz) остаётся доступной в течение этого месяца специально для отображения архивной статистики вплоть до 31 мая. Для вашего удобства, мы рекомендуем осуществить перенос вашего аккаунта на новую платформу как можно скорее.
iGaming Affiliate Conference — конференция для представителей сферы онлайн и офлайн казино, вебмастеров, аффилиатов, представителей партнёрских сетей, SEO-специалистов, разработчиков и всех, кто связан с гемблинг-бизнесом. Мы рады напомнить, что в этому году RevenueLab стал официальным партнёром iGaming Affiliate Conference, которая состоится уже 18 октября в Тбилиси.
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