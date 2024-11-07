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Конференции

iGaming Club Conference Malaga 2025

Конференции
26 мая - 2826 мая - 28Малага, ИспанияМалага, ИспанияАффилиаты, операторы, B2B-поставщикиДля: Аффилиаты, операторы, B2B-поставщикиБолее 1200Участники: Более 1200 iGaming.ClubОрганизатор: iGaming.Club
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iGaming Club Conference Malaga 2025

 iGaming Club Conference Malaga 2025 станет значимым событием для индустрии iGaming. Ожидается более 1200 участников, включая аффилиатов, операторов и B2B-поставщиков. Мероприятие предложит насыщенную программу, включающую панельные дискуссии, сессии «speed-dating», брендированные стенды и эксклюзивные вечеринки. В завершение конференции пройдет церемония награждения AffPapa iGaming Awards. Это отличная возможность для налаживания контактов и обсуждения актуальных тем в области трафика iGaming и аффилиат-маркетинга.

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