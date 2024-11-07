iGaming Club Conference Malaga 2025 станет значимым событием для индустрии iGaming. Ожидается более 1200 участников, включая аффилиатов, операторов и B2B-поставщиков. Мероприятие предложит насыщенную программу, включающую панельные дискуссии, сессии «speed-dating», брендированные стенды и эксклюзивные вечеринки. В завершение конференции пройдет церемония награждения AffPapa iGaming Awards. Это отличная возможность для налаживания контактов и обсуждения актуальных тем в области трафика iGaming и аффилиат-маркетинга.