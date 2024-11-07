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Саммиты

SBC Summit Americas 2025

Саммиты
13 мая - 1513 мая - 15Форт-Лодердейл, Флорида, СШАФорт-Лодердейл, Флорида, СШАПрофессионалы казино и спортивных ставокДля: Профессионалы казино и спортивных ставок Более 10,000Участники: Более 10,000 SBC EventsОрганизатор: SBC Events
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SBC Summit Americas 2025

SBC Summit Americas — главное событие для профессионалов казино и спортивных ставок из Северной, Южной и Центральной Америки. Ожидается более 10,000 участников и 400 выставочных компаний и спонсоров. Мероприятие охватит темы от рыночных регуляций до инновационных технологий, таких как криптовалюта и искусственный интеллект. В рамках конференции будут функционировать специализированные зоны: Casino & Sports Betting, Payment Expert Summit, Affiliate Leaders Summit и New Technology. Это отличная возможность для нетворкинга и обмена знаниями в крупнейших рынках азартных игр американского континента.

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