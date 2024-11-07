SBC Summit Americas 2025

SBC Summit Americas — главное событие для профессионалов казино и спортивных ставок из Северной, Южной и Центральной Америки. Ожидается более 10,000 участников и 400 выставочных компаний и спонсоров. Мероприятие охватит темы от рыночных регуляций до инновационных технологий, таких как криптовалюта и искусственный интеллект. В рамках конференции будут функционировать специализированные зоны: Casino & Sports Betting, Payment Expert Summit, Affiliate Leaders Summit и New Technology. Это отличная возможность для нетворкинга и обмена знаниями в крупнейших рынках азартных игр американского континента.