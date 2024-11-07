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Саммиты

NEXT Summit: Valletta 2025

Саммиты
7 мая - 87 мая - 8Валетта, МальтаВалетта, МальтаОператоры iGaming, профессионалы отраслиДля: Операторы iGaming, профессионалы отрасли5,000+Участники: 5,000+NEXT Summit TeamОрганизатор: NEXT Summit Team
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NEXT Summit: Valletta 2025

NEXT Summit Valletta 2025 станет ведущей платформой для операторов iGaming, собирая 5,000 делегатов и 300 спикеров для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Событие включает в себя экспертные сессии, уникальные возможности для нетворкинга и недельный фестиваль. Участники смогут получить свежие идеи и практические решения, помогающие развивать их бизнес и адаптироваться к изменениям в iGaming.

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