NEXT Summit Valletta 2025 станет ведущей платформой для операторов iGaming, собирая 5,000 делегатов и 300 спикеров для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Событие включает в себя экспертные сессии, уникальные возможности для нетворкинга и недельный фестиваль. Участники смогут получить свежие идеи и практические решения, помогающие развивать их бизнес и адаптироваться к изменениям в iGaming.
Саммиты
NEXT Summit: Valletta 2025
Саммиты
7 мая - 8Валетта, МальтаДля: Операторы iGaming, профессионалы отраслиУчастники: 5,000+Организатор: NEXT Summit TeamПерейти на сайт мероприятия
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