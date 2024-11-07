NEXT Summit Valletta 2025 станет ведущей платформой для операторов iGaming, собирая 5,000 делегатов и 300 спикеров для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Событие включает в себя экспертные сессии, уникальные возможности для нетворкинга и недельный фестиваль. Участники смогут получить свежие идеи и практические решения, помогающие развивать их бизнес и адаптироваться к изменениям в iGaming.